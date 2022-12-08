Повод бить тревогу: о какой опасной болезни может говорить носовое кровотечение

Если симптом повторяется больше двух раз в год — это повод задуматься и бежать к врачу.

Носовое кровотечение у человека — далеко не пустяковая проблема, иногда симптом может говорит о наличии опасных заболеваний. Когда и почему стоит бить тревогу, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.

Совсем не пустяк

По слова врача, в некоторых случаях кровотечение — это следствие повреждения мелких сосудов в передних отделах носа. Так бывает, к примеру, когда у человека пересохла слизистая, он почесал в носу и повредил мягкие ткани. Тогда можно вздохнуть спокойно и принять необходимые меры.

Но если у человека есть проблемы с давлением, здесь руку важно держать на пульсе: примерно в 70% случаев кровь из носа — симптом артериальной гипертензии. Здесь обходится собственными силами опасно, лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью.

«Другие сложности могут возникнуть, когда у пациента есть различные аномалии развития сосудов носа. Будь то мальформация либо это какие-то врожденные генетические особенности», — добавил доктор.

Также, по его словам, симптом может говорить о проблемах со свертываемостью крови — гемофилии. Недуг бывает как врожденным, так и приобретенным. Причем часто проблемы провоцирует прием антикоагулянтов, констатирует врач.

«Сейчас пациенты в нашу постковидную эпоху, к сожалению, все больше и больше начинают применять антикоагулянты бесконтрольно. Пациенты считают, что так они спасутся от тромбозов, но совершенно забывают о том, что антикоагулянты могут вызвать кровотечение», — предупреждает сосудистый хирург.

Первая помощь

Он подчеркнул, что пациенту с кровотечением важно оказать на первом этапе правильную помощь. Главное — не укладывать человека на спину, чтобы не сработал рвотный рефлекс. Допустимо только сидячее положение, голову при этом нужно вытянуть немного вперед, параллельно — зажать крылья носа и не двигаться около десяти минут. При возможности рекомендуется приложить холодные предметы к переносице, подойдут любые продукты из морозилки или просто холодный платок.

«Затем вы отпускаете пальцы и смотрите, продолжается кровотечение или нет. Если прекратилось — замечательно. Если по какой-то причине продолжается, возьмите ватные по диски, смочите их любыми сосудосуживающими каплями, сверните их в трубочки и вставьте в носовые ходы — не сильно. Примерно на треть. Затем снова прижимаете пальцы крыльев носа и ждете еще десять минут», — продолжает эксперт.

Если кровотечение не остановилось, тогда не нужно медлить с вызовом скорой. Есть вероятность, что человек нуждается в экстренной госпитализации. Тем более, когда за год это уже не первый случай кровотечения.

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