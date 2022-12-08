Повод бить тревогу: о какой опасной болезни может говорить носовое кровотечение

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 19

Хирург Некрасов назвал носовое кровотечение возможным признаком гемофилии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xuefei; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Если симптом повторяется больше двух раз в год — это повод задуматься и бежать к врачу.

Носовое кровотечение у человека — далеко не пустяковая проблема, иногда симптом может говорит о наличии опасных заболеваний. Когда и почему стоит бить тревогу, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.

Совсем не пустяк

По слова врача, в некоторых случаях кровотечение — это следствие повреждения мелких сосудов в передних отделах носа. Так бывает, к примеру, когда у человека пересохла слизистая, он почесал в носу и повредил мягкие ткани. Тогда можно вздохнуть спокойно и принять необходимые меры.

Но если у человека есть проблемы с давлением, здесь руку важно держать на пульсе: примерно в 70% случаев кровь из носа — симптом артериальной гипертензии. Здесь обходится собственными силами опасно, лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью.

«Другие сложности могут возникнуть, когда у пациента есть различные аномалии развития сосудов носа. Будь то мальформация либо это какие-то врожденные генетические особенности», — добавил доктор.

Также, по его словам, симптом может говорить о проблемах со свертываемостью крови — гемофилии. Недуг бывает как врожденным, так и приобретенным. Причем часто проблемы провоцирует прием антикоагулянтов, констатирует врач.

«Сейчас пациенты в нашу постковидную эпоху, к сожалению, все больше и больше начинают применять антикоагулянты бесконтрольно. Пациенты считают, что так они спасутся от тромбозов, но совершенно забывают о том, что антикоагулянты могут вызвать кровотечение», — предупреждает сосудистый хирург.

Первая помощь

Он подчеркнул, что пациенту с кровотечением важно оказать на первом этапе правильную помощь. Главное — не укладывать человека на спину, чтобы не сработал рвотный рефлекс. Допустимо только сидячее положение, голову при этом нужно вытянуть немного вперед, параллельно — зажать крылья носа и не двигаться около десяти минут. При возможности рекомендуется приложить холодные предметы к переносице, подойдут любые продукты из морозилки или просто холодный платок.

«Затем вы отпускаете пальцы и смотрите, продолжается кровотечение или нет. Если прекратилось — замечательно. Если по какой-то причине продолжается, возьмите ватные по диски, смочите их любыми сосудосуживающими каплями, сверните их в трубочки и вставьте в носовые ходы — не сильно. Примерно на треть. Затем снова прижимаете пальцы крыльев носа и ждете еще десять минут», — продолжает эксперт.

Если кровотечение не остановилось, тогда не нужно медлить с вызовом скорой. Есть вероятность, что человек нуждается в экстренной госпитализации. Тем более, когда за год это уже не первый случай кровотечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие показатели в анализе крови предвещают рак.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

15:54
«Постоянные унижения»: Асмус жестко ответила Харламову за «облеванный» дом
15:52
Подмигивает Байдену: политолог оценил слова Зеленского о скором конце кризиса на Украине
15:46
Повод бить тревогу: о какой опасной болезни может говорить носовое кровотечение
15:36
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
15:23
Что делать, если в глаз попала соринка — безопасные лайфхаки от врача
15:17
В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео