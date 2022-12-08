Владимир Зеленский боится повторить судьбу Михаила Саакашвили и готов пойти на все, чтобы найти убежище в Европе.

Зеленский боится повторить судьбу Саакашвили или быть обманутым покровителями из НАТО, поэтому снова и снова он пытается обеспечить себе связи и убежище после завершения украинского кризиса. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

По словам эксперта, Владимир Зеленский регулярно пытается поддакивать и подыгрывать крупным геополитическим акторам, чтобы они помогли ему перебраться в Европу и занять прибыльную должность в рядах НАТО.

«Зеленский пытается подыграть крупным акторам, чтобы они не бросили его и приготовили место, благодаря которому он до конца своих дней и будет существовать», — объяснил Антон Бредихин.

Однако покровители Зеленского не спешат устраивать ему благополучное будущее. Они сделали множество заманчивых обещаний, и каждый раз предложения были разными. Сам Зеленский ужасно боится повторить судьбу Михаила Саакашвили, поэтому он изо всех сил пытается найти убежище на будущее.

«Он готовится. Ему много раз обещали и каждый раз разное. Поэтому он соглашается с любым словом НАТО взамен на то, чтобы его потом устроили. Он ищет убежище. Он видит, как Саакашвили кидали туда-сюда и обещали золотые горы. Он хочет хорошей, стабильной должности, а не попасть в тюрьму или быть расстрелянным», — рассказал Бредихин.

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