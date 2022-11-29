В Турции может заработать газовый хаб без строительства новых газопроводов

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

В стране уже стартовала система бронирования спотовых мощностей.

В Турции может заработать газовый хаб без строительства новых газопроводов

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt

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Мощности российских газопроводов в Турцию создали благоприятную обстановку для разработки в стране нового газового хаба без строительства новых ниток.

Как сообщает EADaily, в Турции уже стартовала система бронирования спотовых мощностей. Местная компания Botas уже забронировала 4,8 миллиона мощностей в сутки на будущий месяц на пункте входа «Кийикей». В это же время трейдер Socar из Азербайджана поставил бронь на пять миллионов кубометров в сутки на тот же месяц на на пункте «Туркгозуз», куда поступает газ из Южно-Кавказского газопровода из Азербайджана.

К слову, в Турции уже действует энергетическая биржа. Во второй половине ноября в Анталии прошел Энергетический саммит Турции, и гендиректор биржи EPIAS Ахмет Тюркоглу выступил с презентацией о реализации регионального хаба.

Власти страны в свою очередь заявили, что карта хаба будет готова к концу текущего года. По предварительным данным, местом биржи хотят сделать регион Фракии — место, где на сушу выходит «Турецкий поток».

Российский газ поступает в Турцию по «Голубому потоку» и одной нитке «Турецкого потока». В этом году импорт несколько снизился: загрузка мощностей в «Турецком потоке» составила 80%, а на «Голубом потоке» — 70%.

Соответственно, неиспользуемые мощности можно продать, а это около девяти миллиардов кубометров. На европейском рынке такой объем на данный момент оценивается в 11 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и их союзники сообщили о готовности ввести потолок цен на российскую нефть.

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