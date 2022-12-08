Шеф-повар Константин Ивлев сломал руку, не доехав до катка

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сломал руку, так не доехав до катка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Знаменитость и кулинар сразу же опубликовал кадры с травмированной конечностью в бондаже, а позже даже поделился рентген-снимками со своими подписчиками.

«Вот так вот, ехал на каток, но не доехал», — рассказал ведущий.

Однако Ивлев уверил своих фанатов, что им не о чем беспокоиться и он себя прекрасно чувствует.

Напомним, телеведуший и шеф-повар Константин Ивлев в свое время прославился благодаря участию в кулинарных программах канала «Пятница!». Он снимался в шоу «На ножах», «Битва шефов», «Адская кухня», «Адский шеф» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шеф-повар Ивлев питается лапшой быстрого приготовления. Ивлев честно рассказал, что вредную пищу он тоже ест. А вот в лапшу быстрого приготовления он не добавляет даже майонез. Только натуральные продукты: никакого добавления хлеба, майонеза или сосисок. Просто заварил, закрыл… и ждет десять минут.