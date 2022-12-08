Предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву после 14 лет тюрьмы в США

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 189

Прибытие россиянина в Россию подтвердил его адвокат Алексей Тарасов.

Предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву после 14 лет тюрьмы в США

Фото: ТАСС / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский предприниматель Виктор Бут после 14 лет тюремного заключения в США прилетел в Россию. Его самолет накануне приземлился в аэропорту Внуково. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил адвокат Бута Алексей Тарасов, он сообщил, что вернуть клиента на Родину удалось путем его обмена на осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

«Обмен действительно состоялся. <...> Примечательно, что это обмен одного на одного. Изначально США просили обменять двух американцев на одного россиянина. Они просили Пола Уилана и Грайнер на Бута. В данном случае случился обмен одного на одного. Потому что действительно обмен должен быть равнозначным», — пояснил адвокат.

Накануне информацию об обмене подтвердили и в российском МИД, там сообщили, что процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. Этому, добавили в дипведомстве, предшествовала долгая работа, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

В американской тюрьме Виктор Бут провел около 14 лет, это половина от назначенного срока – бизнесмен был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Задержан мужчина был в Тайланде, там же его и передали США. С просьбой вернуть бизнесмена на Родину обратилась в этом году его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о случаях обмена заключенными между Россией и США. 

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

18:52
«Это психологическая угроза»: политолог раскрыл правду о поставке Украине кассетных бомб от США
18:41
«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов ответил на обвинения бывшей жены
18:36
Пелагея показала подросшую дочь от хоккеиста Телегина: «Что-то не узнаю»
18:16
Предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву после 14 лет тюрьмы в США
18:10
Двойной гонорар: на каких условиях сбежавшие артисты готовы отдаться россиянам
17:53
Завтрак и зарядка: врач объяснил, как не замерзнуть в ожидании транспорта

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео