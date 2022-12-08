Предприниматель Виктор Бут прилетел в Москву после 14 лет тюрьмы в США

Российский предприниматель Виктор Бут после 14 лет тюремного заключения в США прилетел в Россию. Его самолет накануне приземлился в аэропорту Внуково. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил адвокат Бута Алексей Тарасов, он сообщил, что вернуть клиента на Родину удалось путем его обмена на осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

«Обмен действительно состоялся. <...> Примечательно, что это обмен одного на одного. Изначально США просили обменять двух американцев на одного россиянина. Они просили Пола Уилана и Грайнер на Бута. В данном случае случился обмен одного на одного. Потому что действительно обмен должен быть равнозначным», — пояснил адвокат.

Накануне информацию об обмене подтвердили и в российском МИД, там сообщили, что процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. Этому, добавили в дипведомстве, предшествовала долгая работа, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

В американской тюрьме Виктор Бут провел около 14 лет, это половина от назначенного срока – бизнесмен был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Задержан мужчина был в Тайланде, там же его и передали США. С просьбой вернуть бизнесмена на Родину обратилась в этом году его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о случаях обмена заключенными между Россией и США.