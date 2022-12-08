Пелагея показала подросшую дочь от хоккеиста Телегина: «Что-то не узнаю»

Малышка появилась на свет пять лет назад, а через три года звездные родители развелись.

Российская певица Пелагея показала фото со своей пятилетней дочерью от хоккеиста Телегина. На нем мама и дочка предстали в домашних уютных образах — артистка позирует перед камерой в белом халате, без макияжа, прижавшись к маленькой Таисии.

«Дома после съемок», — коротко подписало звезда снимок, опубликованный изданием Газета.ру.

На нем видно, что девочка заметно подросла и теперь, по мнению некоторых пользователей, еще больше стала похожа на маму. Другие, напротив, сходства со звездной родительницей не увидели, третьи заметили, как у ребенка потемнели волосы. Кто-то обратил внимание на красоту Пелагеи без косметики, подчеркнув, что и так она выглядит прекрасно, а есть и те, кто не узнал знаменитость без грима или не оценили работу косметолога певицы.

«Косметолога Пелагеи дисквалифицировать! Так изуродовать красивейшую женщину!»;

«Что-то не узнаю Пелагею», — написали они.

Впрочем, мнения злопыхателей вряд ли расстраивают артистку — на снимке и Пелагея, и Таисия выглядят счастливыми. Возможно, знаменитость наконец оправилась после громкого расставания с хоккеистом Телегиным и дала это понять поклонникам, показав редкий кадр из жизни.

Как известно, Пелагея и Иван Телегин развелись в 2020 году, через три года после появления на свет Таисии. Предположительно, причиной расставания пары стала измена хоккеиста с бизнесвумен Марией Гончар. Пелагея не скрывала, что тяжело переживает разрыв, но в детали бракоразводного процесса общественность не посвящала. Сейчас артистка тоже не часто делится событиями из личной жизни, есть ли она у нее спустя два года развода никто не знает. Между тем у бывшего супруга певицы она бьет ключом.

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