«Оставляю дверь открытой»: Арина Алибасова отреагировала на слухи о примирении с мужем

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 68 0

Супруги продолжают спорить о том, с кем будет жить их дочь.

Арина Алибасова опровергла примирение с мужем

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

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Арина Алибасова опровергла примирение с мужем

Арина Алибасова опровергла сообщения о том, что помирилась с Бари Алибасовым-младшим и подписала с ним мировое соглашение. Супруги продолжают спорить о том, с кем должна жить их дочь Эмма и кто будет выплачивать алименты. Об этом Алибасова рассказала 5-tv.ru.

«Мировое соглашение не подписывала, хотя я всегда оставляю эту дверь открытой ради благополучия и спокойствия нашей любимой дочери. Я искренне надеюсь, что каким бы решение апелляционной инстанции ни было, если оно будет в мою пользу, то у отца моей дочери хватит внутренней совести и разума в конце концов не наносить дочери новых психологических травм и не препятствовать совершению правосудия», — высказалась Арина.

Алибасова хочет, чтобы Эмма жила вместе с ней. При этом она не собирается запрещать девочке общаться с отцом и готова дать им возможность проводить время вместе.

Также Арина попросила представителя Алибасова-младшего не рассказывать СМИ о том, что супруги якобы помирились. Она считает, что спор нужно решать в суде, а не через публичные заявления.

18 сентября Московский городской суд рассматривает жалобу Бари Алибасова-младшего на решение Пресненского районного суда Москвы. Ранее суд постановил, что на время разбирательства Эмма должна жить с матерью в Нижнем Новгороде.

Это решение суд принял 6 июля по ходатайству Арины Алибасовой. Пока оно остается временным — оно действует до окончательного решения по делу.

Правозащитник Иван Мельников, представляющий интересы Алибасовой, заявил, что защита рассчитывает сохранить решение суда первой инстанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов-младший оказался участником судебного спора с пенсионеркой из-за квартиры. Бывшая владелица жилья заявила, что стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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