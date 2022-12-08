Российские инженеры создали экзоскелет, «растущий» вместе с ребенком

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 28

Уникальная конструкция облегчит юным пациентам процесс ходьбы.

Российские инженеры создали экзоскелет, «растущий» вместе с ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

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Специалисты Московского политеха совместно с компанией «Полдень. 21 век» создали инновационный экзоскелет, который сможет диагностировать нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и корректировать движения больного.
На данный момент чудо-изобретение планируют выпустить на рынок в 2024 году. В первую очередь его хотят использовать при работе с детьми.

Как будет работать экзоскелет? Сначала в нем походят здоровые люди, чтобы датчики собрали воедино базу правильных движений опорно-двигательного аппарата. Специалисты Московского политеха планируют создать предельно объективные и точные показатели.

На следующем этапе скелет зафиксирует особенности ходьбы у детей с ДЦП. Главная цель — добиться не только диагностики, но и своевременной помощи детям в исправлении походки.

Особенность именно детского организма в том, что кости быстро растут, поэтому оборудование должно увеличиваться вместе с ними. Однако новый скелет может решить эту проблему.

«Мы формируем унифицированный экзоскелетный комплекс, позволяющий менять размеры по мере роста нашего маленького пациента и адаптировать под него лечение», — рассказал один из разработчиков в беседе с «Известиями».

Диагностика будет проводиться устройством примерно за 15 минут, но ребенок может ходить в «скелете» постоянно. Для того чтобы юные пациенты морально легче переносили работу с устройством, инженеры намерены сделать дизайны в стиле любимых детских супергероев. К примеру, маленький мальчик сможет надеть экзоскелет, похожий на костюм «Железного человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские врачи разработали уникальный исчезающий имплант.

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