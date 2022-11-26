Российские военные врачи разработали уникальный исчезающий имплант
RT: Биодеградируемые импланты рассасываются сами
Фото: www.globallookpress.com / Alena Kalita
Уникальную операцию провели в госпитале имени Бурденко. Пациент лечился в течение двух месяцев.
Имплант, самостоятельно исчезающий из организма со временем, разработали российские военные врачи. Об этом сообщило издание RT. Операцию провели в госпитале имени Бурденко военнослужащему Александру.
У пациента была раздроблена часть кости, повреждены мышца, артерии и вены в результате ранения при участии в спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Боец провел в больничной палате около двух месяцев. После операции мужчина ходит и даже прыгает на поврежденной ноге. Замглавы медучреждения Леонид Брижань рассказал подробности об уникальной технологии.
«Биодеградируемые импланты фиксируют костные отломки и с течением времени сами рассасываются, биодеградируют. Их не нужно удалять, они являются сами основой для формирования костной ткани», — прокомментировал медик.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите населения от неонацистов, начатую в конце февраля. Конечная цель военных РФ — демилитаризация и денацификация Украины. Недружественные страны Запада и Евросоюза назвали миротворческую миссию «вторжением», начав в отношении российской стороны политику ограничительных мер.
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