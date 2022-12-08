Волочкова примерила образ монахини и завоевала внимание нового мужчины

Знаменитая балерина в нескромном образе монашки обнимает Хрусталева. Вместе они собрались уйти в монастырь. Мужской, как заметила танцовщица.

Балерина Анастасия Волочкова примерила образ нескромной монашки и завоевала сердце Дмитрия Хрусталева. Пара опубликовала в социальной сети фото, предположительно, после съемок одного из проектов. Экс-приму Большого театра украшает букет белых роз, огромный крест и рука телеведущего на талии. Танцовщица также рассказала о совместных планах с шоуменом.

«Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности узнаете позже», — подписала Волочкова публикацию.

Анастасия Волочкова и Дмитрий Хрусталев. Instagram* / volochkova_art

Поклонников внешний вид знаменитости сильно смутил. Длина юбки и вызывающие каблуки заставили общественность начать строить домыслы, что под «монастырем» подразумевала экс-прима Большого, у куда на самом деле собираются отправиться Хрусталев и Волочкова в костюме монашки из магазина для взрослых.

«Хрусталев не пьет, вам не по пути»;

«В женский тебя не возьмут. Плохому научишь»;

«Утром манашит, ночью ералашит»;

«А монашка то хоть в трусах?», — написали подписчики в комментариях к публикации.

Многие пользователи сети увидели в новом образе артистки балета прямое оскорбление чувств верующих. Они попросили соответствующие государственные органы обратить внимание на вызывающую выходку Волочковой. Остается только надеяться, что «чистая» и «святая» балерина сможет замолить свои грехи.

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