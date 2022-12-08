Деликатные акценты: как не испортить праздник новогодними украшениями

Дизайнеры советуют отказаться от мишуры и пестрых салфеток. Чем же тогда украшать дом и елку к празднику?

Не за горами новогодние праздники, а значит пришло время украшать свое жилье и наполнять его волшебной атмосферой. Дизайнер интерьера Вероника Антелава рассказала «Вечерней Москве», от какого декора лучше отказаться, чтобы не испортить настроение и эстетику помещения.

По словам эксперта, не стоит злоупотреблять декором. Разномастные символы наступающего года и украшения нужно использовать в меру. Самым удачным вариантом являются — акценты, которые привлекают внимание, но не перегружают общую обстановку. Стоит отказаться от мишуры и салфеток, которые нарочито намекают на праздник. Такой декор выглядит дешево и уже давно стал пережитком прошлого. В таком визуальном шуме и хаосе сложно расслабиться и отдохнуть.

«Признак хорошего вкуса сегодня — минимализм и деликатные акценты», — объясняет издание и предупреждает, что не стоит увлекаться украшением всей квартиры.

Не стоит также увлекаться светом. Если в магазине рука тянется ко всем возможным фонарикам, гирляндам, свечкам и светомузыке, просто представьте как ваша квартира медленно превращается в танцпол 80-х, когда все пространство заполняется разными неоновыми всплесками и нарушает общий интерьер.

«Лучше использовать основное световое оформление все-таки для главного символа этого праздника — елки», — написано в статье.

В заключении дизайнер посоветовала отказаться от количества в пользу качества. По ее словам, нужно взять за привычку готовиться к Новому году заранее и покупать дорогие и хорошие элементы декора, а не распыляться ежегодно на кучу ненужных игрушек. Также авторы отметили, что этого совета стоит придерживаться и при выборе елки. Лучше подойти осознанно к покупке символа праздника, и выбрать одну добротную искусственную елку, чем ежегодно разорять фонд леса.

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