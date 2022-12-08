Деликатные акценты: как не испортить праздник новогодними украшениями

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

Вечерняя Москва: мишура и салфетки являются главными антитрендами Нового года

Деликатные акценты: как не испортить праздник новогодними украшениями

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Дизайнеры советуют отказаться от мишуры и пестрых салфеток. Чем же тогда украшать дом и елку к празднику?

Не за горами новогодние праздники, а значит пришло время украшать свое жилье и наполнять его волшебной атмосферой. Дизайнер интерьера Вероника Антелава рассказала «Вечерней Москве», от какого декора лучше отказаться, чтобы не испортить настроение и эстетику помещения.

По словам эксперта, не стоит злоупотреблять декором. Разномастные символы наступающего года и украшения нужно использовать в меру. Самым удачным вариантом являются — акценты, которые привлекают внимание, но не перегружают общую обстановку. Стоит отказаться от мишуры и салфеток, которые нарочито намекают на праздник. Такой декор выглядит дешево и уже давно стал пережитком прошлого. В таком визуальном шуме и хаосе сложно расслабиться и отдохнуть.

«Признак хорошего вкуса сегодня — минимализм и деликатные акценты», — объясняет издание и предупреждает, что не стоит увлекаться украшением всей квартиры.

Не стоит также увлекаться светом. Если в магазине рука тянется ко всем возможным фонарикам, гирляндам, свечкам и светомузыке, просто представьте как ваша квартира медленно превращается в танцпол 80-х, когда все пространство заполняется разными неоновыми всплесками и нарушает общий интерьер.

«Лучше использовать основное световое оформление все-таки для главного символа этого праздника — елки», — написано в статье.

В заключении дизайнер посоветовала отказаться от количества в пользу качества. По ее словам, нужно взять за привычку готовиться к Новому году заранее и покупать дорогие и хорошие элементы декора, а не распыляться ежегодно на кучу ненужных игрушек. Также авторы отметили, что этого совета стоит придерживаться и при выборе елки. Лучше подойти осознанно к покупке символа праздника, и выбрать одну добротную искусственную елку, чем ежегодно разорять фонд леса.

Ранее 5-tv.ru писал, как порадовать любимого человека на новый год.

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

0:53
Умные счетчики могут появиться во всех новостройках России. Какие у них плюсы и минусы
0:28
Вот такой футбол: беременная Надежда Ангарская рассекретила пол будущего малыша
0:12
Fox News: Зеленского не интересует свобода или демократия
23:47
Деликатные акценты: как не испортить праздник новогодними украшениями
23:39
Полицейские спасли под Томском упавшего в ледяную реку и пробывшего там час рыбака
23:25
Обнародованы кадры обмена россиянина Бута на американку Грайнер в ОАЭ

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео