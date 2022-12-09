Все-таки существуют? Появилось фото пришельца, с которым Катя Лель контактировала

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 149

В сети появилось фото инопланетянина, контактировавшего с Катей Лель

Все-таки существуют? Появилось фото пришельца, с которым Катя Лель контактировала

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» не первый год утверждающая о существовании внеземных цивилизаций, представила доказательства.

Певица Катя Лель, не первый год заявляющая о том, что чуть ли не с 16 лет общается с представителями внеземных цивилизаций, представила доказательства правдивости своих слов. На федеральном канале знаменитость поддержала Ирина Подзорова, которая рассказала, с каким пришельцем сталкивалась артистка.

Подзорова, как и Лель, много лет контактирует с пришельцами. По утверждениям женщины, с инопланетянином по имени Кирхитон она путешествует по планетам и дискутирует об устройстве мира. Но запечатлеть встречи не может, так как там, где она бывает, не работает телефон. Кроме того, она верит — все сказанное Лель правда. Пришельца, который контактирует с певицей, зовут Сен Тит.

«Его тело находится на обратной стороне Луны, его зовут Сен Тит — он специалист-биолог с планеты Диснит Созвездия Орла. Он налаживает связь, ведь мы для них тоже инопланетяне», — заявила Подзорова.

В подтверждение своих слов показала фото Сен Тита. Его опубликовал StarHit.ru. По словам артистки, именно он забрал у певицы в юности зубы. Вместе с тем Лель уже привыкла к критике и негативным комментариям в свою сторону по данному вопросу. С годами она поняла — смеются именно те, кто пока еще не готов ко встрече с представителями внеземных цивилизаций.

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