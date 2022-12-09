Российские ученые занимаются на Антарктиде космическими экспериментами

Удивительный эксперимент, который позволит выращивать фрукты и овощи даже на Луне, проводят в Антарктиде.

Ученые из Петербурга разработали уникальную технологию для ведения сельского хозяйства без грунта. Идею им подсказали карельские березы и сосны, которые растут без земли, практически на голых камнях.

Для корневой системы создали особый комплекс с тремя средами — жидкой, твердой и газообразной.

На станции «Восток» уже собрали первый урожай томатов и перцев. А теперь попробуют вырастить огурцы и арбузы, такие же сладкие, как астраханские. В будущем на полюсе холода займутся еще и лесными ягодами: ежевикой, черникой и голубикой.