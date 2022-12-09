Один человек погиб при пожаре в торговом комплексе «Мега Химки». Как стало известно 5-tv.ru, на месте масштабного возгорания обнаружили тело охранника.

Тело мужчины нашли спасатели внутри здания торгового центра. На данный момент, это единственный погибший в результате масштабного пожара. Со временем число жертв, к сожалению, может увеличиться.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади семь тысяч квадратных метров. Это произошло примерно в 08:25, рассказали в МЧС.

Пожар вспыхнул примерно в шесть утра в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки». Вскоре с нескольких сотен квадратных метров площадь пожара возросла до 18 тысяч. Пока здание полыхало прогремел мощный взрыв, обрушилась крыша и перекрытия на площади пять тысяч «квадратов».

Ранее 5-tv.ru писал, что могло стать причиной пожара в торговом комплексе «Мега Химки».