Западные боевики уже давно осознали бедственное положение ВСУ и провальные стратегии властей Незалежной.

Обстановка в районе Артемовска в Донецкой народной республике накалена до предела. ВСУ продолжают нести огромные потери, при этом киевский режим откровенно плюет на свой же личный состав. Не спасают положение националистов и «подмога» в виде переправленных из-за рубежа боевиков — их становится все меньше и меньше — иностранные военные просто отказываются воевать за Киев. Такое заявление сделал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Ввиду очень сложной ситуации для вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Артемовск иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Кроме того, офицер добавил, что иностранных боевиков на линию фронта сейчас затаскивают буквально обманом. Например, говорят, что везут в Днепропетровск для охраны предприятий, а на деле — бросают под снаряды как пушечное мясо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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