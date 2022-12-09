Трамп назвал позором для США сделку по обмену Бута на Грайнер

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 206

Об обмене стало известно только днем 8 декабря. Американцы не устают возмущаться произошедшему.

Трамп назвал позором для США сделку по обмену Бута на Грайнер

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Бывший президент США Дональд Трамп счел настоящим позором для своей страны обмен баскетболистки Бриттни Грайнер (была осуждена в РФ за контробанду наркотиков — Прим. ред.) на россиянина Виктора Бута. Негодование по этому поводу экс-политик выразил в личном блоге в соцсети Truth Social, передает «Российская газета».

«Какой „бестолковый“ и непатриотичный позор для США», — подчеркивал Дональд Трамп.

Республиканец считает, что сделка была не совсем равноценной, учитывая все обвинения предъявленные россиянину Буту в США и его содержание за решеткой, подобное взятию в плен. Также Трамп заметил, что Грайнер открыто ненавидит США, потому предложил бы, если мог, обменять Виктора Бута на американца Пола Уилана, которого в РФ осудили за шпионаж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США не отдали личные вещи Виктора Бута при его обмене на Грайнер, что противоречит всем принятым правилам. То же самое произошло и при освобождении из американской тюрьмы россиянина Константина Ярошенко. Тогда получения вещей россиянина добивались три месяца.

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