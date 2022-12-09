«Время радости и очищения»: таро-прогноз на неделю с 12 по 18 декабря

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

В предпраздничные дни люди все чаще обращаются к картам Таро. Как узнать, чего ждать от праздников, как правильно распределить время или остаться отдохнуть от всех хлопот дома?

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 12 по 18 декабря.

Основная энергия недели (карта Король мечей перевернутая)

На эту карту следует ориентироваться в принятии решений. К тому же, это достаточно жесткая карта — неделя будет под прессом.

Вы будете чувствовать себя обязанным выполнять какие-то действия, которые вы долгое время откладывали. Если что-то идет с сопротивлением, то лучше просто отступить.

Следующая неделя — скорее про ожидания и про то, что все будут ждать какого-то решения в политической сфере, и в личной жизни, и в работе.

Финансы (карта Отшельник)

Хорошая неделя для того, чтобы заняться анализом своих финансов, переоценить свои траты и доходы. Также можно поискать новые источники дохода: изучить, откуда к вам могут прийти деньги, какие у вас есть ресурсы для того, чтобы заработать больше.

Здоровье (карта Паж кубков)

Неделя не будет успешной в плане достижения целей в плане здоровья.

«Обычная рутинная неделя — никаких простуд я предсказать не могу, потому что карта, сама по себе, нейтральная. Здесь, скорее всего, следует остерегаться от алкогольных возлияний — надо меньше пить и ограничить еду. Потому что, все-таки эта карта говорит про то что нужно меньше употреблять внутрь. Нужно дать организму отдохнуть», — заявила таролог.

Личная жизнь (карта Рыцарь пентаклей)

В личной жизни могут быть новые подвижки. Отношения выйдут на новый уровень, вы почувствуете новую струю.

Если вы в паре и хотите, чтоб ваши отношения вышли на какой-то другой уровень, то очень хорошо заняться каким-то новым проектом вместе.

Если вы в одиночестве — то скорее всего вы заведете новые знакомства благодаря работе или общим интересам.

На следующей неделе в личных отношениях все будет хорошо в том случае, если вы не уйдете в эмоции.

Совет (карта Десять кубков)

Неделя будет благоприятна для того, чтобы заниматься семейными вопросами, получать удовольствие от общения с близкими и не заморачиваться.

Карта говорит о том, как важно быть в семье, как важна поддержка близких людей.

По словам таролога, обилие младших органов говорит о том, что только от вас зависит, как вы будете реагировать на ситуации и только вы сможете повернуть их в любую сторону.

Самый главный совет — радоваться и быть благодарным тому, что у вас есть сейчас.

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