Проблем не будет: Путин оценил последствия введения потолка цен на нефть РФ для экономики

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Путин оценил последствия введения потолка цен на нефть РФ для экономики

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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У России не будет потерь после введения потолка цен на нашу нефть. Это заявил сегодня Владимир Путин. Конкретные ответные шаги будут изложены в указе, который опубликуют в ближайшее время, сказал президент.

«Предложенный потолок соответствует ценам, по которым мы сегодня продаем, в этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам не это важно, да цены формально там чуть повыше на нашу смесь чуть ниже, на бренд повыше, Urals чуть пониже, плюс еще скидки многим партнерам делаем. Примерно к этой цифре все и сходится, поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Дело касается не только нас, это касается всех производителей, почему, потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену», — отметил российский лидер.

Стоит отметить, что после этих слов российского президента мировые цены на нефть стали расти. Бренд поднялась выше 77 долларов за баррель, ускорив рост до одного и четырех десятых процента.

Эти заявления Владимир Путин сделал на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке. Там сегодня был подписан целый пакет документов о сотрудничестве. О чем именно договорились страны-участницы организации, расскажем чуть позже.

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