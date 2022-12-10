Не забыл этот день: Молочников после развода засыпал Варнаву комплиментами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Экс-супруг Варнавы Молочников трогательно поздравил юмористку с днем рождения

Не забыл этот день: Молочников после развода засыпал Варнаву комплиментами

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Пара не вместе около полугода, но режиссер по-прежнему испытывает нежные и теплые чувства к актрисе.

Бывший супруг Екатерины Варнавы режиссер Александр Молочников трогательно поздравил юмористку с 38-летием. В социальной сети он обратился к актрисе и засыпал ее комплиментами.

«С днем рождения, Катя! Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!» — отметил театральный деятель, опубликовав серии фотографий, на которых Варнава, по его мнению, получилась настоящей и естественной.

Многочисленные поклонники режиссера и актрисы присоединились к поздравлению и пожелали знаменитостям сойтись и вновь быть счастливы друг с другом.

К слову, брак Варнавы и Молочникова для актрисы был непродолжительным. Вместе пара была меньше года, но роман публика запомнит как один из ярчайших. Они развелись летом 2022 года без ссор и скандалов. При этом о причине развода умолчали. Как отмечало KP.RU, поводов для расставания было несколько. По одной из версий, отношения закончились из-за актрисы Светланы Ходченковой, с которой Молочникову приписывали роман. Кроме того, причиной развода мог стал политический мотив, ведь молодожены хотели переехать в США.

Вместе с тем для Варнавы этот брак стал первым. До этого почти год она встречалась с Дмитрием Хрусталевым. Комик даже делал ей предложение руки и сердца, однако юмористка не захотела строить с ним семью. После разрыва Варнава переключила свое внимание на хореографа Константина Макинькова, с которым была в отношениях около шести лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем теперь режиссер Александр Молочников встречается.

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