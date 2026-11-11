Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция

Москва, Вашингтон и Киев намерены обсудить перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности. За главными событиями встречи следите на 5-tv.ru.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В Абу-Даби 10 и 11 ноября проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Это первый за почти девять месяцев раунд переговоров в таком формате. Представители трех стран обсудят перспективы завершения боевых действий, гарантии безопасности и возможные механизмы предотвращения новых конфликтов.
Какие предложения выдвигают стороны, удастся ли достичь договоренностей и что говорят участники встречи? Все последние новости о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби — в текстовой онлайн-трансляции 5-tv.ru.
Что известно о переговорах в Абу-Даби 11 ноября
Новый раунд переговоров проходит при посредничестве США. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, представители Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.
Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. В числе участников также заявлены Давид Арахамия, Сергей Кислица и Кирилл Буданов*.
Российская делегация прибыла в столицу Объединенных Арабских Эмиратов вечером 9 ноября.
Какие вопросы обсудят Россия, США и Украина
Одной из центральных тем переговоров станет формирование системы безопасности после завершения украинского конфликта. Как ранее сообщил Стив Уиткофф, стороны намерены обсудить меры деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
По информации источника 5-tv.ru, переговорная повестка будет значительно шире украинского вопроса. Участники планируют рассмотреть создание новой системы континентальной безопасности, включая механизмы предотвращения будущих угроз и укрепления региональной стабильности.
Предстоящая встреча продолжит переговорный процесс, который ранее проходил в Стамбуле и Женеве. Последний раунд трехсторонних консультаций состоялся 17–18 февраля 2026 года.
Переговоры по Украине в Абу-Даби — последние новости
5-tv.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию переговоров 11 ноября 2026 года. Следите за главными событиями, заявлениями представителей России, США и Украины.
10:18
Вопрос территорий может обсуждаться во второй день переговоров в Абу-Даби, сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, начавшиеся 10 ноября переговоры в первый день были сосредоточены на гарантиях безопасности и обмене военнопленными.
07:22
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся сегодня в 11.00 по московскому времени, сообщил источник 5-tv.ru.
06:30
На переговорах об урегулировании на Украине важно учитывать позицию России, однако сейчас европейские страны не поддерживают такой подход, затягивая мирный процесс. Об этом «Известиям» сообщил американский военный аналитик Скотт Риттер.
«Роль, о которой идет речь, определяют сами европейцы, а не США и не Россия. Не случайно Европу не пригласили на эти переговоры. Дело в том, что европейцы не поддерживают переговорный процесс, который, судя по всему, движется в сторону договоренностей между США и Россией», — заявил эксперт.
Он обратил внимание на принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины», который Европа взяла на вооружение. При этом как Киев, так и Брюссель продемонстрировали нежелание идти на компромиссы, что усложняет достижение мирного соглашения.
Риттер сообщил, что даже во время переговоров в Абу-Даби глава киевского режима продолжает выступать с заявлениями, которые ему диктует Европа — они подрывают саму возможность договоренностей.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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