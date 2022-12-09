«Это все будет на нашей территории»: Украина ждет новые танки от Запада

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 32

Киев в ближайшее время получит новые американские танки

«Это все будет на нашей территории»: Украина ждет новые танки от Запада

Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Caroline Pirchner

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Тема:
Спецоперация

Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.

Стало известно, что Украина, возможно, в скором времени получит западные танки. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «24 каналу».

В частности, Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.

«Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это все будет на нашей территории», — сказал Подоляк.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Минобороны опубликовало кадры подготовки резервистов и боевой работы российских летчиков в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Тема:
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