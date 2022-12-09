«Это все будет на нашей территории»: Украина ждет новые танки от Запада
Киев в ближайшее время получит новые американские танки
Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Caroline Pirchner
Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.
Стало известно, что Украина, возможно, в скором времени получит западные танки. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «24 каналу».
В частности, Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.
«Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это все будет на нашей территории», — сказал Подоляк.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Минобороны опубликовало кадры подготовки резервистов и боевой работы российских летчиков в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
- 9 дек
- Путин разочарован высказыванием Меркель о Минских соглашениях
- 9 дек
- Путин предупредил о долгом и непростом урегулировании ситуации на Украине
- 9 дек
- Армия России уничтожила шесть РСЗО MLRS и MARS II в Запорожской области
- 9 дек
- Дыры в стенах и полах: украинские боевики обстреляли здание университета в Донецке
- 9 дек
- Украина обезображена Западом: почему переговоры с Киевом не имеют смысла
- 9 дек
- Евросоюз серьезно нападет на Венгрию из-за непослушания
- 9 дек
- Герои Отечества: командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию
- 9 дек
- Не жалея сил: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 дек
- Марочко: ВСУ ежедневно отправляют до 500 солдат на артемовское направление
- 8 дек
- Украинских военных накачивают польским сильнодействующим наркотиком
Читайте также
86%
-0.19 65.84
0.16
Нашли ошибку?