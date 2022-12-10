Павел Воля вызвал на бой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой: «Теперь я боец»

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Павел Воля в шутку вызвал на бой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой

Павел Воля вызвал на бой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой: «Теперь я боец»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Знаменитый комик заявил, что поединок пройдет в формате два на два.

Павел Воля вызвал бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, известного под псевдонимом Дава, на поединок. Это произошло во время съемок передачи на федеральном телеканале.

Во время съемки нового выпуска Павел Воля по традиции выступил с обличительным монологом, в котором критиковал современность. По его мнению, вместо стремления к летающим автомобилям, все следят за боями, вроде поединка Елены Берковой с Даной Борисовой. После этого комик заявил, что тоже решил стать бойцом.

«Карьера комика в прошлом, теперь я боец. И я вызываю Даву на бой. Я беру Харлашку, он — Киркорова, будем биться двое на двое, как бы это ни звучало», — сказал юморист.

С уверенностью можно сказать, что Павел Воля просто пошутил. Едва ли кто-то из обозначенных им людей согласится выяснять отношения на кулаках. Да и сам комик славится миролюбивым характером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые прокомментировали слухи о разводе.

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Павел Воля вызвал на бой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой: «Теперь я боец»

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