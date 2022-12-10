Мощный пожар в усадьбе рядом с Пушкинским музеем Москвы ликвидировали

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 144

При тушении пострадал один сотрудник МЧС. Его передали медикам.

Мощный пожар в усадьбе рядом с Пушкинским музеем Москвы ликвидировали

Фото: 5-tv.ru

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Пожар, разгоревшийся в старинной усадьбе, расположенной рядом с Пушкинским музеем Москвы, успешно ликвидировали. По официальным данным, при тушении пламени пострадал один из сотрудников МЧС. Спасатель получил ушибы плечевых суставов и шеи. Данных о других потерпевших не было.

Как отметили в пресс-службе МЧС по региону, возгорание возникло в межэтажном перекрытии, между вторым этажом и чердачным помещением.

«Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — утонил в беседе с ТАСС сотрудник экстренных служб.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Также известно, что обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры начала пожара в усадьбе Москвы.

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Мощный пожар в усадьбе рядом с Пушкинским музеем Москвы ликвидировали

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