Мощный пожар в усадьбе рядом с Пушкинским музеем Москвы ликвидировали

Пожар, разгоревшийся в старинной усадьбе, расположенной рядом с Пушкинским музеем Москвы, успешно ликвидировали. По официальным данным, при тушении пламени пострадал один из сотрудников МЧС. Спасатель получил ушибы плечевых суставов и шеи. Данных о других потерпевших не было.

Как отметили в пресс-службе МЧС по региону, возгорание возникло в межэтажном перекрытии, между вторым этажом и чердачным помещением.

«Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — утонил в беседе с ТАСС сотрудник экстренных служб.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Также известно, что обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры начала пожара в усадьбе Москвы.