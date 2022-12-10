Обмен гривен на рубли начался досрочно в Херсонской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 46

Регион вошел в состав России в начале октября 2022 года по итогам проведенного референдума.

Обмен гривен на рубли начался досрочно в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Обмен гривен на рубли начался досрочно в Херсонской области. Об этом сообщил управляющий отделением ЦБ России по региону Андрей Перетокин.

Согласно ранее намеченному плану, обмен купюр после вхождения региона в состав России по указу президента РФ Владимира Путина должен был начаться с начала 2023 года. Однако фактические сроки решили перенести для удобства граждан, проживающих в Херсонской области. Интеграцию важно проводить максимально плавно, без резких потрясений.

«При наличии сбережений в гривне администрация Херсонской области рекомендует не затягивать с их обменом на рублевую валюту. На сегодняшний день курс обмена — 1 рубль 25 копеек за одну гривну», — отмечалось в сообщении администрации региона, опубликованном в Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Регион вошел в состав России в начале октября 2022 года по итогам проведенного референдума. Кроме Херсонской области, в состав РФ вошли Запорожская области, а также территории ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Запорожья.

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