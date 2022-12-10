Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Запорожья. Об этом сообщил работающий в зоне проведения СВО корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Уникальные кадры с поля боя показала пресс-служба УНМ ДНР.

Военкор отметил, что российская армия проявляет ювелирную точность и скорость. Чтобы нанести максимальный урон агрессору, военнослужащим приходится работать в темноте буквально по приборам. Как итог — противник продолжает нести серьезные потери.

«Поступила задача в ночное время подготовить две машины, также наши коробочки боевые. Мы отработали, цели были уничтожены полностью», — рассказывали Польшакову российские защитники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ атаковали Горностаеву в Херсонской области.