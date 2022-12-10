Сдал с потрохами: режиссер Херманис проболтался о связях Хаматовой властями Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 579

Режиссер Херманис сообщил о сотрудничестве Чулпан Хаматовой с украинскими властями

Сдал с потрохами: режиссер Херманис проболтался о связях Хаматовой властями Украины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Беглая российская актриса, как оказалось, с лета официально участвует в информационной войне на стороне украинской власти.

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова уже полгода сотрудничает с киевским режимом, выступая орудием антироссийской пропаганды в его руках. Об этом рассказал латвийский режиссер Алвис Херманис в интервью украинскому СМИ. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

«Уже с начала лета с Чулпан коммуницирует администрация украинского президента, чтобы поддерживать ее поступок. Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь», — говорит в кадре Херманис.

Недавно беглая народная артистка России получила в Латвии звание «Актриса года» за выступление на латышском языке. После этого режиссер Галина Полищук заявила, что власти республики используют Хаматову в «политических играх».

В свою очередь депутат и актриса Елена Драпеко напомнила, что ранее Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а теперь получает награду государства, которое с трудом можно разглядеть на карте.

Ранее продюсер Сергей Лавров в комментарии 5-tv.ru рассказал, при каких условиях Чулпан Хаматова сможет вернуться, и что ей нужно будет сделать, чтоб российский зритель снова принял ее.

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