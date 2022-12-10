Виктор Бут раскрыл правду о рассмотрении его дела в США: судье пришлось извиняться

Россиянин признался, что в ходе судебного процесса на Западе отказался от сделки.

Вернувшийся в Россию Виктор Бут рассказал в интервью RT о том, как проходил его судебный процесс в США. По словам мужчины, в США его назвали «обычным бизнесменом», никаких жестких обвинений не было и в помине.

«Нормальный человек может подумать — зачем весь этот цирк, ведь ничего и не было. Даже на суде судья сказала: „Извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал"», — сказал Бут.

Также он признался, что в ходе судебного процесса отказался от сделки — 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения за признание вины. Как итог — он получает жесткий приговор.

Самым тяжелым в тюрьме США для Бута было отсутствие возможности общаться с родными, ведь ему позволяли им звонить всего раз в месяц.

Напомним, 8 декабря представители российского внешнеполитического ведомства сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен в Россию в результате договоренности с США об обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей.

Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Баскетболистку Грайнер арестовали за попытку нелегально ввезти на территорию России наркотики через московский аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США оказались разочарованы из-за обмена Виктора Бута.