Лолита устала от пробок и пересела на общественный транспорт

Теперь певица добирается на работу без былой роскоши в люксовых авто. Даже захотела приобрести социальную карту!

В Москве в канун новогодних праздников на дорогах начинается настоящая катастрофа. Многие пересаживаются на общественный транспорт, чтобы успеть по своим делам. Певица Лолита Милявская не стала исключением.

Знаменитость выложила в своем Telegram-канале видео, в котором показала, как ей нравится передвигаться на общественном транспорте. И никаких московских пробок!

«Ну вот, теперь я следую своим традициям — я на работу езжу на электричке. Два дня в пробочке при расстоянии 46 километров от Москвы…», — рассказала Лолита.

Даже непогода теперь не страшит артистку. Она восхитилась видом из окна электрички.

«Прекрасно, за окном — метель», — добавила артистка.

Также Лолита задумалась над тем, чтобы приобрести социальную карту для бесплатного проезда. Вполне возможно, что электричка станет ее любимым видом транспорта после автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита раскрыла секрет своего фантастического похудения. Артистка начала активно избавляться от лишних килограммов после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.