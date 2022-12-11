Юлианна Караулова рассекретила имя главного наставника в вопросах материнства

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 598

Караулова назвала Подольскую главным наставником в вопросах материнства

Юлианна Караулова рассекретила имя главного наставника в вопросах материнства

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Исполнительница хита «Внеорбитные» впервые стала мамой чуть более года назад. После рождения сына столкнулась с послеродовой депрессией. Но на помощь пришла давняя подруга.

Исполнительница хита «Внеорбитные» Юлианна Караулова назвала коллегу Наталью Подольскую главным наставником в вопросах материнства. Знаменитости познакомились во время участия в «Фабрики звезд» и дружат уже более 15 лет.

Так получилось, что звезды в 2021 году были обе беременны. Подольская вторым сыном Иваном, а Караулова первенцем, сыном Сашей. Поначалу Караулова не признавалась подруге, что тоже под сердцем носит малыша, но когда секрет был раскрыт, Подольская обрадовалась и даже прослезилась. Вместе с супругом Владимиром Пресняковым она поддерживала будущую маму.

«Они много всего надарили, когда я уже родила Сашу, отдали ему вещички младшего сына Вани — у наших детей разница в возрасте семь месяцев. И в вопросах материнства Наташа была моим главным наставником», — заявила Караулова в беседе с «Вокруг ТВ».

Пока дети Карауловой и Подольской видятся редко, ведь еще совсем маленькие. Но исполнительница хита «Внеорбитные» надеется, как только мальчики подрастут, они будут чаще общаться и станут друзьями.

К слову, помимо Подольской Карауловой воспитывать ребенка помогает муж Андрей Черный. С саунд-продюсером она также познакомилась на музыкальном проекте в 2004-м. В 2016 году он предложил артистке выйти замуж. Но до торжества дело дошло лишь год назад. От пышного празднования пара отказалась. Они расписались втайне от публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова занимается сексуальным воспитанием сыновей.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 дека...

Последние новости

1:44
Судимая за выброшенного ребенка москвичка вновь оставила ребенка в подъезде
1:20
«Идиот!»: британцы взбесились словам Столтенберга о войне НАТО с Россией
0:56
Свиной грипп: по каким симптомам его можно отличить от коронавируса
0:37
Два человека погибли после обстрела базы отдыха в Мелитополе
0:19
Юлианна Караулова рассекретила имя главного наставника в вопросах материнства
0:01
Крым под защитой: российские ПВО сработали над Симферополем

Сейчас читают

Оскандалившийся Лепс не явился лично на музыкальную премию: выступала голограмма
Дерматолог раскрыла, чем опасно возникновение мозолей и сухих натоптышей
«Глаза поехали?»: Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву до слез на сцене
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023