Юлианна Караулова рассекретила имя главного наставника в вопросах материнства

Исполнительница хита «Внеорбитные» впервые стала мамой чуть более года назад. После рождения сына столкнулась с послеродовой депрессией. Но на помощь пришла давняя подруга.

Исполнительница хита «Внеорбитные» Юлианна Караулова назвала коллегу Наталью Подольскую главным наставником в вопросах материнства. Знаменитости познакомились во время участия в «Фабрики звезд» и дружат уже более 15 лет.

Так получилось, что звезды в 2021 году были обе беременны. Подольская вторым сыном Иваном, а Караулова первенцем, сыном Сашей. Поначалу Караулова не признавалась подруге, что тоже под сердцем носит малыша, но когда секрет был раскрыт, Подольская обрадовалась и даже прослезилась. Вместе с супругом Владимиром Пресняковым она поддерживала будущую маму.

«Они много всего надарили, когда я уже родила Сашу, отдали ему вещички младшего сына Вани — у наших детей разница в возрасте семь месяцев. И в вопросах материнства Наташа была моим главным наставником», — заявила Караулова в беседе с «Вокруг ТВ».

Пока дети Карауловой и Подольской видятся редко, ведь еще совсем маленькие. Но исполнительница хита «Внеорбитные» надеется, как только мальчики подрастут, они будут чаще общаться и станут друзьями.

К слову, помимо Подольской Карауловой воспитывать ребенка помогает муж Андрей Черный. С саунд-продюсером она также познакомилась на музыкальном проекте в 2004-м. В 2016 году он предложил артистке выйти замуж. Но до торжества дело дошло лишь год назад. От пышного празднования пара отказалась. Они расписались втайне от публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова занимается сексуальным воспитанием сыновей.