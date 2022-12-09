Подольская рассказала, кто в ее семье занимается сексуальным воспитанием детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 123

В семье Натальи Подольской сексуальным воспитанием детей занимается Владимир Пресняков

Подольская рассказала, кто в ее семье занимается сексуальным воспитанием детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В семье артистки подрастает двое сыновей. И, несмотря на работу, постоянные разъезды, она вместе с мужем старается по максимуму вложить в детей.

Наталья Подольская рассказала, кто в их семье с Владимиром Пресняковым занимается сексуальным воспитанием семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Оказалось, эта задача легла полностью на плечи папы.

«Сексуальным воспитанием старшего сына у нас занимается исключительно муж. Научил его называть вещи своими именами: пенис, вагина. Тема спокойно говорит на эту тему, без какого-либо стеснения», — поделилась Подольская в беседе с «Дети. Mail.ru».

По ее мнению, именно в таком возрасте, когда у ребенка еще нет чувство стыда, и надо начинать сексуальное воспитание.

«Он нормально отнесется, если я зайду в ванную, пока он там плещется. Правда, думает, что это работает и в обратном направлении, — может стоять под дверью, когда я принимаю душ, и недоумевать, почему ему нельзя войти», — добавила она.

При этом есть моменты, когда Подольская в корне не согласна с мужем в вопросе воспитания. К примеру, Пресняков любит дарить детям подарки. А певица убеждена — нельзя наследников баловать. Поэтому Подольская продолжает настаивать на своем и пытается объяснить Артемию, что чужой труд надо ценить, ведь деньги достаются нелегко. И, кажется, некоторые успехи уже есть. Мальчик с недавних пор завел копилку, куда складывает подаренные ему деньги. А при желании достает их оттуда и покупает понравившуюся ему игрушку.

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