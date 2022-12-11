Путин объяснил, как работает российская оборонная доктрина

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Президент вновь дал понять, что власти РФ отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Американцы понимают, чем чреваты провокации против ядерных объектов, причем не первые ведь были попытки терактов на Курской АЭС и обстрелы Запорожской атомной станции. Ситуация действительно напряженная констатировал на этой неделе президент во время заседания совета по правам человека, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы предотвратить самую страшную угрозу современному человечеству.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно, на сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру», — сказал Владимир Путин.

А через два дня уже в Бишкеке Владимир Путин на международном уровне, для тех кто не понял еще раз, объяснил, как работает наша оборонная доктрина.

«Когда система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракет в направлении России, начинается ответ. С нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Сотни! Остановить их невозможно. Но это все-таки ответ. Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это сдерживающий фактор», — заявил глава государства.

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