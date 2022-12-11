Вторую полосу Крымского моста отремонтируют к концу марта 2023-го года

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Параллельно будет вестись и работа с железнодорожной частью. Дорожники ориентируются на конец сентября. Президент попросил их ускориться.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На этой неделе открылось движение по той полосе, что пострадала в результате теракта в начале октября. Дорожники отремонтировали ее в рекордные сроки: за 55 дней, при том что половину дней в Керченском проливе бушевали осенние шторма.

Качество дорожного покрытия проинспектировал президент, докладывал ему главный по строительству в правительстве, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснил, что вторую полосу автодороги, хоть она и в рабочем состоянии, лучше тоже обновить. Ее будут ремонтировать уже в спокойном режиме, до конца марта. Параллельно займутся и железнодорожной частью. Дорожники ориентируются до конца сентября. Президент попросил ускориться.

Фотографии с этого события на центральной площади Киева, понятно не выставляли и люди радостно на их фоне не фотографировались. Строители сделают все как надо, раньше срока. Таков у нас подход — в часы испытаний прилагать сверхусилия. Это в нашем характере. Это про «быстро ехать», «пятилетку за три года», «сказку сделать былью».

Сам мост через Керченский пролив многие считали невозможным проектом из-за сложных грунтов и споров на международном уровне вокруг самого Крыма. Для нас и, прежде всего для крымчан, он был, есть и будет русской землей и не важно, что говорят другие. Поговорят и перестанут. Рано или поздно.

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