Скандальная блогерша Инстасамка заявила, что ее обворовали в отеле Казахстана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 48

У знаменитости, по ее словам, украли кроссовки, которые ей подарил возлюбленный.

Скандальная блогерша Инстасамка заявила, что ее обворовали в отеле Казахстана

Фото: Instagram* / instasamka

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Блогерша и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале заявила, что в очередной раз стала жертвой. В публикации эпатажная блогерша рассказала, что в отеле во время тура в Казахстане кто-то украл у нее кроссовки, которые для нее очень важны.

«Думаю, это сделали работники отеля. Не буду называть название отеля, город Караганда. <…> И ваши горничные просто украли мои кроссовки, мне их подарил Олег (возлюбленный Инстасамки — Прим. ред.), дело не в их цене, это был подарок», — написала певица в своей публикации.

Она потребовала у сотрудников отеля связаться с ее менеджером и вернуть обувь.

«Ну, если их уже носит чья-то дочка или внучка, окей. Надеюсь, хоть размер подошел», — с иронией высказалась Инстасамка.

Скандальную блогершу неоднократно подозревали в постановочных конфликтах, поэтому интернет-пользователи скептически относятся к происшествиям, связанным с ней.

Недавно появился список городов, которые вошли в предстоящий тур Инстасамки. Знаменитость выступит в России, в городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии. Выступления в РФ пройдут уже в 2023 году. И это странно, потому что ранее 5-tv.ru сообщал, что Инстасамка отменила все концерты в РФ и заявила об эмиграции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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