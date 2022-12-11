НАТО выжали Германию, «словно лимон» и не оставили ей ничего.

В случае военного конфликта сил Германии хватит лишь на защиту небольшого городка, а не всей территории страны. Соответствующее заявление в интервью местной газете Süddeutsche Zeitung сделал предприниматель Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS.

По словам бизнесмена, НАТО обеспечили себе сильную оборону благодаря Западу. Но небольшие страны Европы лишь частично снабжены вооружением и не способны себя защитить.

«НАТО готов к обороне, потому что есть сильный американский партнер. Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более 2 тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин», — заявил Франк Хаун.

Как подчеркнул производитель оружия, Германию «выжали, словно лимон», а обещанными средствами не покрыть все нехватки.

«Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на 100 миллиардов евро. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас», — подчеркнул он.

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