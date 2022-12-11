На Стаса Барецкого напали возле клуба в центре Петербурга

Известный шоумен, актер и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий оказался в больнице. Как стало известно 5-tv.ru, на артиста напали возле клуба в центре Петербурга.

Злоумышленники, избив знаменитость, забрали его телефон и крупную сумму денег. Подробности инцидента со Стасом Барецким неизвестны, также пока нет информации о его состоянии после драки.

Кстати, это не первый инцидент с участием Барецкого. В начале года он развязал драку с конкурентами в сфере ритуальных услуг возле дома, а также попал в ДТП. Представитель артиста назвал ситуацию провалившимся «покушением» со стороны конкурентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве ограбили художницу Галину Быстрицкую. Мужчины связали художницу и забрали ключи от машины и миллион рублей наличными.