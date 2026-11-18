Медузы могут стать материалом для восстановления человеческих тканей, а бактерии — помощниками в профилактике болезней. Все это уже не фантастика, а перспективные разработки в сфере биоэкономики. Но между научным открытием и продуктом, которым сможет пользоваться каждый, иногда лежат годы работы.

Ученые и будущие технологические лидеры, которые собрались сегодня в Москве, ищут способ сократить этот путь. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин — о проектах, которые могут изменить нашу повседневную жизнь.

У входа в зал — аппаратура для исследователей космоса: геосканер, что позволит студентам следить за движением небесных тел, антенна, передающая данные со спутников. Это наши технологии, которые уже идут на экспорт.

«Аппарат запускался в количестве 15 штук, в основном совместно с университетами Российской Федерации. Для чего? Для решения научных задач, например, поиска гамма-сплесков сверхновых звезд, для изучения космической радиации», — сказал заместитель генерального директора компании по направлению «Образование» «Геоскан Мсосква» Даниил Золотник.

В зале национального центра «Россия» — ученые, министры и бизнесмены. Конгресс — это площадка для совместной работы. Именно после таких встреч инновации наших инженеров отправляются на конвейер.

Конгресс организует «Иннопрактика» — это связующее звено между разработчиками и крупным бизнесом. Компания мониторит исследования ученых и помогает им найти спонсоров. Итог: за 14 лет 180 крупных научных проектов и десятки программ с дружественными странами.

«Это искусственный интеллект, это фарма, это кванты сейчас. Высокотехнологичные компании, ценностно-культурные проекты», — сказала директор фонда «НИР», директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

Ну а если конкретнее о проектах — вот лишь два примера: полный цикл переработки ядерного топлива — это безотходное производство на АЭС. Россия здесь в авангарде. Медицина: наши ученые первыми в мире создали онковакцины, и эти вакцины уже включили в ОМС. Все — благодаря той самой связке «вуз-бизнес-государство».

«У нас внедрены психрофилы, то есть бактерии, которые пожирают разливы нефти в северных морях. Это уже внедренные проекты по НИОКР, их на самом деле огромное количество, более 200», — сказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

В сельском хозяйстве еще не так давно почти все семена были импортными, теперь ученые-селекционеры выращивают отечественные и уже продают их за рубеж.

«Мы их используем уже сегодня и внедряем не только в Россию, но и пытаемся также продавать за рубежом», — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Выбрать лучшие инновации помогают конкурсы и образовательные программы.

«Люди туда идут, идут по собственной инициативе, взаимодействуют, значит, эффективно. Это репутация», — сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Только за год «Иннопрактика» создала десять совместных исследовательских центров за рубежом. Наши высокие технологии экспортируют по всему миру.

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