Врата в ад: огромный разлом возник в Кемеровской области

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На рудной шахте «Шерегешская» в Кемеровской области произошло обрушение грунта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подобные провалы в грунте не являются редкими, но в этом конкретном случае подозревают не силы природы, а деятельность человека.

В Кемеровской области прямо в огороде частного дома открылся «портал в ад»! Во время проведения работ на железном руднике Шерегешской шахты под землю ушел большой участок грунта. Из-под земли повалил пар.

Дом, который теперь стоит на краю обрыва власти давно расселили, но сейчас туда не подъехать. Причины обрушения еще только предстоит выяснить. Известно, что в ноябре суд приостанавливал работу шахты из-за нарушений правил безопасности.

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Врата в ад: огромный разлом возник в Кемеровской области

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