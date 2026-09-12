Трамп заявил о желании увидеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. Его выступление транслировал телеканал RTE.

Американский лидер отметил, что не стремится создавать сложности в этом вопросе, однако считает возможное объединение положительным событием. По его мнению, такой процесс может произойти со временем.

«Я не хочу создавать проблемы, но я бы хотел видеть ее объединенной», — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что власти Великобритании, вероятно, будут иметь собственную позицию по этому вопросу. При этом он выразил мнение, что объединение Ирландии не должно иметь негативных последствий.

«У Великобритании, разумеется, будет свое мнение на этот счет. Но, по-моему, это было бы замечательно. Как это может быть плохо?» — сказал Трамп.

Северная Ирландия входит в состав Соединенного Королевства, тогда как Республика Ирландия является самостоятельным государством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америку. Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social карту с измененным названием региона. По его словам, идею переименования ему предложили другие люди, а сам вариант он считает более престижным.

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