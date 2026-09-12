«Мне этого не хватало в жизни»: Медведева о значении брака с Гайнутдиновым

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

Даже кольцо на пальце фигуристки имеет для нее особый смысл.

Евгения Медведева рассказала о значении ее брака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Евгения Медведева рассказала о значении брака с Ильдаром Гайнутдиновым

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о сокровенном значении брака с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым в ее жизни.

По словам Евгении, Ильдар стал для нее тем человеком, который дал ей долгожданные безопасность и опору. Теперь она точно знает: рядом всегда есть тот, кто встанет на ее сторону.

«Когда кольцо на пальце появилось, я стала будто другой женщиной. Лично для меня — это безопасность наша общая. Теперь мы вместе. Делим эту жизнь на двоих, и муж первый, к кому я пойду советоваться», — поделилась фигуристка.

Даже кольцо на пальце, по признанию фигуристки, перевернуло многое — и снаружи, и внутри.

«Если видно колечко, понятно, что есть кому о тебе позаботиться. Люди стали по-другому обращаться, даже другим тоном порой, прохожие или коллеги. Колечко видят — сразу дистанция. Я думаю: „Слава богу“. Мне этого реально не хватало в жизни», — рассказала Медведева.

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