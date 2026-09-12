«Шарлатанка»: Иракли рассказал правду о модели, заявившей о беременности

Певец Иракли назвал беременную от него девушку аферисткой

Певец Иракли Пирцхалава назвал модель Екатерину Лукьянову «шарлатанкой» и «аферисткой», комментируя скандал вокруг ее заявления о беременности от артиста. Музыкант высказался в беседе с StarHit.

История получила огласку в начале июля, когда 22-летняя Лукьянова заявила, что ждет ребенка от Пирцхалавы. По словам модели, они познакомились 1 июня, после чего она снялась в клипе артиста «Матушка Россия», а затем вместе с ним отправилась за границу. Спустя несколько недель девушка якобы узнала о беременности.

Лукьянова утверждала, что сначала певец положительно воспринял новость и намеревался оставить ребенка. Сам Пирцхалава отрицал связь с моделью и не подтверждал ее слова.

Позднее StarHit сообщил о результатах анализа крови, который Лукьянова сдала 15 июля в московской клинике. Уровень ХГЧ, согласно опубликованным данным, соответствовал норме для небеременной женщины.

Пирцхалава заявил, что не намерен подробно обсуждать конфликт.

«Это шарлатанка, аферистка. Она пытается хайпануть за счет других известных людей. Я думаю, что клевета, которую она обрушила на меня, была мне полезна, потому что это работа с эго. Это классная штука, когда тебя хейтят. Но ей на пользу это, к сожалению, не пойдет, потому что Боже все видит. Комментировать эту историю я вообще не вижу смысла», — сказал певец.

Скандал возник одновременно с выходом телешоу, в котором Пирцхалава появился вместе с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой. В финале программы он сделал ей предложение, однако после съемок бывшие супруги решили остаться друзьями ради общих сыновей.

«Моя любимая бывшая жена сейчас дома, с детьми. У нас шикарные отношения, партнерские, все хорошо, мы прекрасно общаемся. У наших детей любящие их и уважающие друг друга родители. Но пока не хотим ничего менять в наших отношениях и существуем отдельно», — рассказал артист.

Летом Лукьянова также рассказывала о проблемах со здоровьем и намекала на то, что она потеряла ребенка. При этом за подробности истории она предлагала подписку на закрытый канал стоимостью 1000 рублей. Позднее модель в одной из своих публикаций упомянула новый «план хитрого хайпа».

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