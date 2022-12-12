По факту избиения Стаса Барецкого возбуждено уголовное дело

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 26

В процессе драки из куртки шоумена украли мобильный телефон и крупную сумму денег.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Nikolaev; 5-tv.ru

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После избиения в центре Санкт-Петербурга известного шоумена Стаса Барецкого сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом стало известно 5-tv.ru от осведомленного источника.

Накануне рано утром Стас Барецкий вышел из бара, в котором отдыхал в отдельном зале с близкими друзьями. Группа мужчин обратилась к шоумену с просьбой о совместной фотографии, но позировать никто не собирался. По словам Барецкого, неизвестные мужчины начали провоцировать его и охранника на драку, а потом и вовсе кинулись в атаку.

В процессе потасовки из карманов куртки Барецкого украли около 120 тысяч рублей и мобильный телефон.

Фото, видео: 5-tv.ru

После избиения мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Водитель автомобиля стал свидетелем произошедшего и не только помог Барецкому добраться до больницы и полиции, но и выступил официальным свидетеле и дал показания в деле о краже.

Стас Барецкий абсолютно уверен: нападение не было случайным конфликтом, эту «западню» из бара подготовили его конкуренты по ритуальному бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе.

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