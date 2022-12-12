На Санкт-Петербург обрушился снежный шторм

Долго кружат сегодня самолеты над Петербургом. На город обрушился настоящий снежный шторм с метелью и шквалистым ветром. Взлетно-посадочную полосу Пулково не успевают очищать от снега. Некоторые рейсы задержаны более чем на десять часов. Сложная ситуация и на дорогах. Утром город сковали девятибалльные пробки. Коммунальщики отчитываются, что техника метр за метром убирает трассы, но их практически сразу же заметает. О капризах погоды расскажет Полина Пятышева.

Циклон «Биргит» принес в Петербург метели. В городе бушует настоящий снежный шторм. От порывов ветра буквально сносит с ног. Непростая ситуация и на дорогах — из-за гололедицы и снежных заносов растут пробки. Видимость сильно ограничена. При этом петербуржцы считают, что коммунальщики не справляются с непогодой.

«На протяжении долгого времени, нескольких лет, я бы так сказал, выводы вообще никакие не делаются. как всегда нежданчик. Хотя у нас есть и службы гидрометцентра», — уверен Сергей.

Несмотря на жалобы горожан, за сутки из Петербурга было вывезено почти 23 тысячи кубометров снега. Сейчас город убирают более 900 единиц техники и около 1000 дворников. Однако им пока не под силу справиться со стихией.

На дорогах растет количество ДТП. Так, на Петровской набережной водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в УАЗ. Порывами ветра сносит и елку на Дворцовой площади.

Из-за непогоды были задержаны 17 утренних рейсов в Пулково. При этом сам аэропорт работает в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге может выпасть до трети декабрьской нормы осадков. А значит снежный покров вырастет на 10-15 сантиметров.

«Сегодня циклон на целый день плюс завтра ночь, к утру это все закончится, потому что циклон потеряет свою силу», — объяснил главный синоптик Санкт-Петербурга.

При этом сами петербуржцы по-разному относятся к неожиданно пришедшей в город зиме.

«Очень плохая погода. Ничего хорошего. Стоим — долго нет трамвая, замерзаем», — жалуется Надежда.

«Я — ленинградец коренной, и поэтому это наша погода, ленинградская, северная», — уверен Сергей.

В МЧС просят петербуржцев воздержаться от поездок по городу на личном транспорте. А пешеходов быть осторожнее и обходить неустойчивые конструкции. Непогода пойдет на спад только к утру вторника.