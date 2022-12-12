Что могло пойти не так? Двое мужчин хотели срубить ель на территории военного городка

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В Иркутске двое пьяных мужчин хотели похитить ель с территории военного городка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reichel; 5-tv.ru

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Десятиметровую красавицу злоумышленники ни срубить, ни утащить не смогли, но поврежденное дерево все же упало от ветра.

В Иркутске двое подвыпивших мужчин попытались срубить десятиметровую ель. В сети их уже прозвали похитителями Рождества. Повалить дерево высотой в три этажа дровосеки решили под покровом ночи, однако стук топора, непривычный для позднего часа и территории военного городка, разбудил местных жителей.

Спустя несколько часов ветер закончил то, что начали злоумышленники, и ель рухнула в проезд между домами, задев припаркованный автомобиль. Правонарушители в розыске. Валить лес они, конечно, не поедут, но значительный штраф точно заплатят.

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