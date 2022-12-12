Что могло пойти не так? Двое мужчин хотели срубить ель на территории военного городка

Десятиметровую красавицу злоумышленники ни срубить, ни утащить не смогли, но поврежденное дерево все же упало от ветра.

В Иркутске двое подвыпивших мужчин попытались срубить десятиметровую ель. В сети их уже прозвали похитителями Рождества. Повалить дерево высотой в три этажа дровосеки решили под покровом ночи, однако стук топора, непривычный для позднего часа и территории военного городка, разбудил местных жителей.

Спустя несколько часов ветер закончил то, что начали злоумышленники, и ель рухнула в проезд между домами, задев припаркованный автомобиль. Правонарушители в розыске. Валить лес они, конечно, не поедут, но значительный штраф точно заплатят.