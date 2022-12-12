Огромная опасность: почему в Новый год салют лучше смотреть по телевизору

Неспроста главная ночь в году является самой загруженной в работе травматологов.

Различные петарды, фейерверки, салюты и прочие пиротехнические средства могут причинить большой вред. Они включают в себя достаточно тяжелые металлические элементы, которые могут привести к большому количество разных травм рук и лица. Чем опасна пиротехника, и как избежать неприятных последствий рассказал Сибкрай.ru.

Самые опасное в фейерверках -- это огонь и выброс в атмосферу горячих газов. Абсолютно при каждом запуске пиротехнических средств есть риск, что горящее вещество взорвется перед тем, как улететь в небо. Для того, чтобы не получить в новогоднюю ночь серьезные травмы и не испортить праздник, нужно соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, пиротехнику стоит покупать только в официальных магазинах, причем поставщики обязаны иметь соответствующие документы, подтверждающие качество фейерверков.

Во-вторых, после покупки салюта или петард, нужно обязательно изучить их срок годности и правила хранения. В-третьих, строго-настрого запрещено использовать все пиротехнические средства в помещении, они созданы как уличное развлечение.

И, наконец, категорически запрещено отдавать петарды в руки детям или употребившим алкоголь людям. Заниматься запуском салютов и организовывать фейерверк может только совершеннолетний и трезвый человек.

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