«Медведи по улицам ходят»: стилист высмеяла «связь» между зимней коллекцией Zara и Россией

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 32

Стилист Жукова объяснила, поддерживает ли Zara Россию последней коллекцией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alejo Manuel Avila; ВКонтакте / Любовь Жукова; 5-tv.ru

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Запад дошел до того, что считает съемку фотографий на фоне сугробов прямым доказательством выражения любви к России.

Реклама новой рождественской коллекции испанского масс-маркета Zara разозлила иностранных покупателей. Поклонников сильно разгневало то, что на фотографиях позируют две девушки в свитерах на фоне снежных сугробов. По мнению пользователей соцсетей, сугробы теперь обвиняются в «отсылке к России».

Стилист Любовь Жукова внимательно изучила комментарии в социальных сетях и эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказала, есть ли на самом деле здесь скрытый политический контекст.

«Конечно, это, наверное, люди, которые привыкли достаточно узко мыслить, что Россия — это снег и елки, и медведи по улицам ходят. Это те комментаторы, которые мыслят именно такими шаблонами. Так, скажем, коллекция очень даже веселенькая, новогодняя», — с улыбкой заметила специалист.

По словам эксперта в мире моды, цвета коллекции вообще никак не относятся к славянской цветовой гамме, а напротив, там скорее прослеживаются испанские мотивы. Любовь Жукова искренне недоумевает, к чему приплели Россию, если учитывать то, что коллекция Zara ушла с российского рынка, и в РФ ее даже нельзя купить.

Стилист уверена, что никакой поддержки СВО и политического контекста здесь нет, это просто полнейший бред. На фото изображен снег, Альпы и девочки, которые катаются в горах, и в этом нет ничего «пророссийского».

В данный момент пост в социальных сетях насчитывает больше пятисот комментариев, причем совершенно различных. Кто-то обвиняет магазин в «позоре», кто-то требует немедленно «прекратить поддерживать РФ», а кто-то проклинает бренд и отказывается когда-либо покупать в Zara одежду. Сама испанская компания пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее 5-tv.ru пообщался с Иосифом Пригожиным, который раскритиковал любителей дорогих брендов.

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