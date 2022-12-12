Ольга Орлова призналась, когда родится ее ребенок

Ведущая «Дома-2» предложила подписчикам угадать точную дату появления ребенка на свет.

Телеведущая «Дома-2» и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась подписчикам, что в феврале во второй раз станет мамой. На своей странице в соцсети звезда отвечает на вопросы поклонников и делится с ним тем, как протекает ее беременность.

«Мои дорогие, очень много вопросов про мое положение, конечно же, про роды. Могу сказать, что малышку мы ждем в феврале. А вот „когда именно“, я не знаю», — сообщила Орлова.

Она предложила подписчикам самим угадать дату появления ее ребенка на свет. Модель Виктория Лопырева предположила, что малыш появится на свет 5 февраля, а сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья назвала 8 февраля.

На днях стало известно, что на время декрета Орлову в реалити-шоу «Дом-2» может сменить бывший участник проекта Степан Меньщиков. У него уже есть опыт телеведущего: после «Дома-2» Меньщиков вел передачи «Ху из Ху» на ТНТ в дуэте с Рустамом Солнцевым и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Также он востребован как ведущий праздников, свадеб и корпоративов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Орлова намерена примирить родных умершей певицы Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым.