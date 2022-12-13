В пригороде Мелитополя диверсанты ВСУ подорвали мост

Диверсанты ВСУ подорвали мост в восточном пригороде Мелитополя в районе села Константиновка. Об этом сообщают власти Запорожской области.

Минувшей ночью на сооружении прогремело два мощных взрыва. По версии правоохранителей, взрывчатку заложили у одной из опор моста.

В настоящий момент движение по нему остановлено. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, после того, как специалисты проведут техническую экспертизу пострадавшей конструкции, также рассказали в администрации региона.