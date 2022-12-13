В пригороде Мелитополя диверсанты ВСУ подорвали мост

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По версии правоохранителей, взрывчатку заложили у одной из опор сооружения.

Фото, видео: © РИА Новости / Геннадий Дубовой; 5-tv.ru

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Диверсанты ВСУ подорвали мост в восточном пригороде Мелитополя в районе села Константиновка. Об этом сообщают власти Запорожской области.

Минувшей ночью на сооружении прогремело два мощных взрыва. По версии правоохранителей, взрывчатку заложили у одной из опор моста.

В настоящий момент движение по нему остановлено. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, после того, как специалисты проведут техническую экспертизу пострадавшей конструкции, также рассказали в администрации региона.

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