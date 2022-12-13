Массовые протесты против накачки Украины оружием сотрясают Германию
Немцы также требуют отмены антироссийских санкций.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru
По Германии прокатилась волна митингов против политики немецких властей. Сотни людей вышли на демонстрации в Дуйсбурге, Лецпциге, НойбраАнденбурге и других городах.
Участники шествий требовали отменить антироссийские санкции, которые, по их мнению, вредят только Европе. Скандируя лозунги «за мир», многие несли в руках российские флаги.
Демонстранты также потребовали от немецкого правительства перестать накачивать Киев оружием и призвали к урегулированию военного конфликта на Украине путем переговоров.
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