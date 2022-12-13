Украинские националисты нанесли удар по жилым домам в Горловке

Денис Пушилин заявил о взятии под контроль уже более половины территории Донецкой народной республики. Сейчас наступление в регионе продолжается.

Но пока артиллерия ВСУ еще достает до городов ДНР, украинские военные не прекращают наносить удары из РСЗО «Град». В Горловке снаряды попали в гостиницу «Родина». Кадры последствий обстрела оказались в распоряжении «Известий».

На них можно увидеть разбитые стекла и осколки снарядов. Также удар нанесли и по центру Донецка. Там ракеты упали рядом с автостанцией «Крытый рынок» и попали в жилые дома рядом с ней. Всего в этом районе разорвалось восемь реактивных снарядов. Информация о пострадавших уточняется.