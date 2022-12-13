Украинские националисты нанесли удар по жилым домам в Горловке

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Если цели России в спецоперации — освободить регионы от гнета киевского режима, то цели ВСУ — забрать как можно больше жизней мирных граждан.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Денис Пушилин заявил о взятии под контроль уже более половины территории Донецкой народной республики. Сейчас наступление в регионе продолжается.

Но пока артиллерия ВСУ еще достает до городов ДНР, украинские военные не прекращают наносить удары из РСЗО «Град». В Горловке снаряды попали в гостиницу «Родина». Кадры последствий обстрела оказались в распоряжении «Известий».

На них можно увидеть разбитые стекла и осколки снарядов. Также удар нанесли и по центру Донецка. Там ракеты упали рядом с автостанцией «Крытый рынок» и попали в жилые дома рядом с ней. Всего в этом районе разорвалось восемь реактивных снарядов. Информация о пострадавших уточняется.

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