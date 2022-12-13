Юрий Стоянов высказал отношение к современным юмористам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Стоянов назвал ребят из Comedy Club достойными преемниками «Городка»

Юрий Стоянов высказал отношение к современным юмористам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам Стоянова, такую программу, как «Городок» уже возродить не получится, но растет новое поколение.

Юрий Стоянов в своем интервью ТАСС выразил мнение по поводу ребят из знаменитого юмористического проекта Comedy Club.

В частности, он заявил, что они являются достойными преемниками легендарной телевизионной передачи «Городок».

«Это огромное количество замечательных ребят внутри Comedy Club», —ответил Стоянов на вопрос, кто на данный может тягаться с такой передачей, как «Городок».

Юморист заметил, что это лишь его мнение, а сами участники проекта могут так не считать. Также он добавил, что никогда не пропускает выступления женских юмористок из разных стендап-шоу.

Стоянов также упомянул и веб-сериал «Внутри Лапенко», назвав актера Антона Лапенко талантливым человеком.

«Мне кажется, что в этом сериале было такое своеобразное, очень свое, очень через себя пропущенное, очень оригинальное, но каким-то боком все-таки продолжение „Городка“. Только „Городок“ — это была история пары, а „Внутри Лапенко“ — моноистория. Но, смотрите, Лапенко тоже закрыл эту страничку. Есть какие-то общие ощущения у нас», — сказал артист.

На вопросы о самой телепередаче «Городок» Юрий Стоянов высказался, что этот проект был порожден реалиями своего времени и возродить такое уже не получится.

Напомним, «Городок» — телевизионная сатирическая программа, выходившая на телеканале «Россия-1» с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Всего было выпущено 439 выпусков. Программа закончилась в 2012 году в связи со смертью Ильи Олейникова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как народный артист РФ Юрий Стоянов с любовью рассказал о своем отношении к роли в сериале «Вампиры средней полосы».

Напомним, в октябре стартовал второй сезон сериала, полюбившегося российскому зрителю. Популярная картина вошла в рейтинг «Топ-250» портала «Кинопоиск», собрала массу восторженных отзывов зрителей и запала в душу исполнителям главных ролей. Стоянов сыграл Святослава Вернидубовича, деда Славу, лидера вампирской ячейки в Смоленске.

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